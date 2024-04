Mignani: “Coulibaly out con Spezia. Gol presi e calo ripresa? Dico la mia. Tifosi…”

“Troppi gol subiti da palla inattiva? Quando errori e circostanze si reiterano sistematicamente, esiste chiaramente una ragione che costituisce la causa del problema. Su corner e punizioni in favore degli avversari possiamo decidere varie modalità con cui disporci e difendere la nostra porta. Esiste una forte componente di casualità nel calcio, ma certamente ci vuole massima concentrazione per evitare di concedere queste situazioni di gioco agli avversari. Coulibaly ha avuto un risentimento muscolare, e purtroppo non sarà a convocabile per il match di mercoledì contro lo Spezia. Se deciderò di ricorrere al turnover visti gli impegni ravvicinati? L'intento è di schierare nell'undici titolare quegli elementi che godono di una condizione più brillante e sono in grado di offrire un contributo importante sul piano della fisicità, per opporsi al meglio alla forza dello Spezia. Credo che abbiamo già fatto vedere di avere le qualità per detenere il pallino del gioco. quando ho cambiato modulo negli ultimi dieci minuti contro la Reggiana la squadra si è persa. Al netto di quella fase finale e dei primi quindici minuti di match, la squadra ha fatto secondo me una partita giusta. Non è semplice lavorare sulla testa dei ragazzi, inutile nascondere che ci sono grandi pressioni ed aspettative e dobbiamo tirare fuori il meglio da ognuno di noi per reggere l'urto e venire a capo di questa situazione. Non è ancora giunta la mia prima vittoria sulla panchina del Palermo? Per vincere serve alzare il nostro livello, se in questo frangente non arrivano i risultati che vogliamo qualcosa evidentemente ci manca. Dobbiamo sgombraci la mente da tensioni e scorie e ritrovare fiducia. sull'impegno dei ragazzi garantisco, sono ragazzi intelligenti ed è ovvio che percepiscono la delusione dei tifosi. Delusione figlia dell'amore per la squadra e che si può manifestare anche fischiando. Brescia e Sampdoria? Non mi interessa il loro calendario e cosa faranno, penso che noi dobbiamo fare più punti possibili in queste tre gare. Non credo abbiamo evidenziato cali vistosi nei secondi tempi, con Reggiana e Parma abbiamo avuto le nostre chances nella ripresa. Non ho visto un Palermo che abbia tirato i remi in barca dopo l'intervallo. Dati e parametri sul piano atletico mi dicono che i calciatori stanno bene, la condizione fisica della squadra è l'ultimo dei nostri problemi".