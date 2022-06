Martorelli: “B cresce di livello. Palermo, mi aspetto un mercato importante”

Dai possibili colpi in entrata di Inter e Juventus, al prossimo campionato di Serie B: le dichiarazioni rilasciate da Giocondo Martorelli

"Asllani, Dybala e Lukaku sarebbero tre grandi operazioni per l’Inter, anche se credo che in attacco possa arrivarne solo uno". Lo ha detto Giocondo Martorelli, intervistato ai microfoni di "TuttoMercatoWeb". Diversi i temi trattati dal noto operatore di mercato: dai possibili colpi in entrata delle big italiane, al prossimo campionato di Serie B. Ma non solo...

"Marotta sta facendo qualcosa di importante. Oggi l’Inter se chiuderà tutti gli affari in corso sarà super competitiva. Juventus e Milan? Con Vlahovic ha fatto un grande colpo. Parte sempre per vincere, mi aspetto una reazione concreta ed importante. Con Pogba il centrocampo assume grande importanza. Ma sicuramente arriverà anche un difensore e anche qualcosa dietro. Per quanto riguarda il Milan, la cosa che mi fa più rabbrividire è che ancora oggi non ci siano le ufficialità dei rinnovi di Maldini e Massara. Mi inorridisce. Non è ammissibile dopo quello che hanno fatto che non abbiano ancora rinnovato", le sue parole.

SERIE B -"Ogni anno cresce di livello. Da anni rappresenta un campionato avvincente. Ci sono Cagliari, Genoa e Parma. Ma ogni anno ci sono società straordinarie. Non è mai facile rialzarsi e risalire subito in Serie A. Quali saranno le protagoniste sul mercato? Le retrocesse saranno un bel serbatoio per la A. In B mi aspetto un mercato importante dalle cosiddette big ma anche dal Palermo per la sua storia", ha concluso Martorelli.