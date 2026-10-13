Mantova-Palermo, oltre 900 tifosi rosanero al “Martelli”: settore ospiti sold out.
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Il Palermo potrà contare ancora una volta sul sostegno dei propri tifosi in trasferta. In vista della sfida contro il Mantova, in programma sabato allo stadio “Martelli”, il settore ospiti è già sold out. Esauriti gli oltre 900 biglietti disponibili per la Curva Cisa, destinata ai sostenitori rosanero.
Dopo la numerosa presenza registrata al “Castellani” di Empoli, i tifosi del Palermo si preparano dunque a un'altra trasferta caratterizzata da una partecipazione importante. L'entusiasmo della tifoseria continua a crescere, nonostante le limitazioni stabilite per l'accesso allo stadio.
In base alle indicazioni dell'Osservatorio, i residenti nella provincia di Palermo possono acquistare i tagliandi esclusivamente per il settore ospiti e soltanto se in possesso della tessera del programma di fidelizzazione del club. Restrizioni che non hanno impedito ai sostenitori rosanero di esaurire tutti i posti disponibili per la trasferta di Mantova.
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