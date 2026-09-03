Ignacchiti è intervenuto nel post-partita di Palermo-Mantova, terminata 5-2 in favore dei rosanero e valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Il calciatore del Mantova ha analizzato la sconfitta, soffermandosi sull’episodio del gol di Johnsen e sulla forza del Palermo.

SUL GOL DOVEVI FARE LA PREVENTIVA SU JOHNSEN?

«Sul gol dovevo fare la preventiva su Johnsen, ma il risultato è troppo alto. Dobbiamo crescere. Queste squadre ti colpiscono alla minima distrazione, ma ci servirà per crescere.»

CHE EFFETTO HA FATTO GIOCARE CONTRO UNA SQUADRA COME IL PALERMO?

«Sappiamo che squadra è il Palermo. Ha giocatori che possono stare in Serie A. Ce la siamo giocata alla pari, ma sappiamo che contro queste squadre al minimo errore vieni punito. Ci deve servire da insegnamento. Ci teniamo a far bene e crescere.»

CESENA?

«Tra tre giorni c’è una grande gara. Da domani ricominciamo a lavorare. È una partita importante, ci concentriamo su domenica.»