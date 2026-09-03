Le parole del calciatore del Mantova nel post partita.

Screenshot

VIDEO, ecco l’incredibile stadio del Palermo FC per Euro32

Entra nella Community di Mediagol

Ignacchiti è intervenuto nel post-partita di Palermo-Mantova, terminata 5-2 in favore dei rosanero e valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Il calciatore del Mantova ha analizzato la sconfitta, soffermandosi sull’episodio del gol di Johnsen e sulla forza del Palermo.

SUL GOL DOVEVI FARE LA PREVENTIVA SU JOHNSEN?

«Sul gol dovevo fare la preventiva su Johnsen, ma il risultato è troppo alto. Dobbiamo crescere. Queste squadre ti colpiscono alla minima distrazione, ma ci servirà per crescere.»

CHE EFFETTO HA FATTO GIOCARE CONTRO UNA SQUADRA COME IL PALERMO?

«Sappiamo che squadra è il Palermo. Ha giocatori che possono stare in Serie A. Ce la siamo giocata alla pari, ma sappiamo che contro queste squadre al minimo errore vieni punito. Ci deve servire da insegnamento. Ci teniamo a far bene e crescere.»

Palermo FC v Mantova 1911 - Coppa Italia

CESENA?

«Tra tre giorni c’è una grande gara. Da domani ricominciamo a lavorare. È una partita importante, ci concentriamo su domenica.»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti