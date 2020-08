LIVE Palermo, Boscaglia è in città: incontro in corso con Sagramola e Castagnini (in aggiornamento)

E’ il momento della verità.

Dopo la scelta da parte della società di non riconfermare Rosario Pergolizzi, la dirigenza rosanero ha iniziato a vagliare una decina di profili, alla ricerca del nuovo allenatore che avrà il compito di guidare la squadra nel prossimo campionato di Serie C. Tra questi, anche quello di Roberto Boscaglia, fin da subito il profilo in assoluto in cima alle gerarchie degli stati generali di viale del Fante, il quale però è legato da un contratto con la Virtus Entella che scadrà il prossimo 30 giugno 2021.

Nella giornata di oggi, il coach ex Trapani è giunto nel capoluogo siciliano, dove è in corso un incontro tra lo stesso tecnico, l’amministratore delegato Rinaldo Sagramola e il direttore sportivo Renzo Castagnini: l’obiettivo è quello di scogliere i nodi che hanno tenuto in stallo la trattativa fino ad adesso. Durata del contratto, entità dell’ingaggio e caratura del progetto tecnico hanno costituito a lungo oggetto di parziale divergenza di vedute tra Boscaglia ed i vertici manageriali della società rosanero (LEGGI QUI I DETTAGLI).

Palermo, è l’ora della verità: oggi pranzo con Boscaglia. La strategia rosanero e le richieste del tecnico…

C’è dunque grande attesa per la fine dell’incontro tra le due parti, al termine della quale si potrà finalmente comprendere se Boscaglia sarà o meno il prossimo allenatore del Palermo.

