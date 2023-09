Lione, habemus allenatore! Fabio Grosso sarà il sostituto di Blanc. I dettagli

Una panchina particolarmente ambita quella del Lione, non solo su scala nazionale, dopo l'esonero di Laurent Blanc, conseguenziale all'inizio disastroso di campionato. Per la società francese c'è voglia di compiere una scelta ponderata e accurata, puntando su un tecnico che abbia in dote tutti i requisiti utili a garantire progettualità, stabilità e risultati ambiziosi a medio-lungo termine. Fabio Grosso, tecnico campione uscente dell'ultimo torneo di Serie B con il Frosinone è pronto a rilanciarsi, sta volta nella prestigiosa Ligue 1, con una compagine di ben altro respiro, come quello transalpina.