Lione, allenatore cercasi: Grosso e Gattuso nella lista per il post Blanc. I dettagli

Inizio difficile per il Lione in campionato. I francesi, usciti indeboliti dalla scorsa sessione estiva di calciomercato, dopo quattro partite hanno collezionato solamente un punto. Il presidente del club John Textor non ha potuto fare altro che esonerare Laurent Blanc, di conseguenza il club è alla ricerca di un nuovo tecnico. L'obiettivo principale era quello di Graham Potter , svincolato dopo l'ultima esperienza sulla panchina del Chelsea , che però ha declinato l'offerta. Nei giorni scorsi quindi erano emersi vari nomi, tra cui quelli di Oliver Glasner , Christophe Galtier , Will Still o Julen Lopetegui . Secondo "La Gazzetta dello Sport" oltre al Gennaro Gattuso , c'è Fabio Grosso . Entrambi ex Palermo .

Il proprietario del club transalpino ha individuato in Gennaro Gattuso un uomo valido per risollevare le sorti della squadra. Il tecnico italiano viene dall'esperienza poco felice con il Valencia e con la sua leadership può incidere sui giocatori e conquistare punti importanti per allontanarsi dalla zona retrocessione. Il tecnico dopo, aver allenato diverse squadre come Palermo, Pisa, Milan, Napoli e appunto gli spagnoli, vuole tentare una nuova esperienza in Francia e cercare di far rialzare la squadra e tentare una qualificazione europea. Occhio anche all'ex Frosinone, già contattato come outsider.