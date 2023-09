Olympique Lione, con Blanc è addio: l’ex Palermo Gattuso in lista per sostituirlo

C'è anche l'ex Palermo e Milan tra le altre, Gennaro Gattuso nella shortlist del Lione per il nuovo tecnico dopo l'addio di Laurent Blanc.

L' Olympique Lione ha iniziato nel peggiore dei modi la stagione. Quattro partite e un punto totalizzato da Tolisso e compagni nel campionato di Ligue 1 edizione 2023/2024 . La società francese, al netto dei numeri deludenti, è sempre più proiettata verso il cambio in panchina, decidendo di non rinnovare la fiducia nei confronti di Laurent Blanc .

L'ex Paris Saint Germain, nonostante il contratto, non proseguirà la sua avventura con lo storico club transalpino. Ecco, quindi, la solita lista di nomi per selezionare il futuro allenatore. Da Graham Potter fino a Gennaro Gattuso. Proprio il mister italiano, secondo quanto riportato da Footmercato, è il preferito del Lione, per sostituire Blanc. L'ex allenatore di Palermo e Milan tra le altre, è reduce dall'esperienza negativa con il Valencia. Seguiranno aggiornamenti.