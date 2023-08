Nizza-Lione, probabili formazioni: Farioli e Blanc per la prima vittoria in Ligue 1

Il Nizza di Farioli è una compagine work in progress. Brava nell'interpretare la fase di non possesso, ancora troppo frenetica nella gestione della palla, predicando in modo eccessivo la giocata verticale, anche quando non richiesta o dal destino inconcludente. L'Olympique Lione non se la passa nel migliore dei modi e si trova in una situazione ancora più critica di quella dei rossoneri. Les Gones hanno subito - come detto - due ko: 1-2 a Strasburgo e 1-4 contro il Montpellier in casa.