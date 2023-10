Lecco, Di Nunno lascia la terapia intensiva: migliora il quadro clinico del patron

Buone notizie e sospiro di sollievo in casa Lecco. Le condizioni di salute del patron del club lombardo, Paolo Di Nunno, sono in costante miglioramento. In seguito a complicazioni di natura polmonare e cardiaca, riscontrate in seguito ad una caduta accidentale con relativi controlli all'ospedale Galeazzi-Sant'Amvrogio di Milano, l'imprenditore era stato ricoverato in terapia intensiva. Superata la fase critica, Di Nunno è stato trasferito in un altro reparto della struttura sanitaria milanese, in seguito ad un miglioramento del suo quadro clinico. Lo conferma la nota diramata dai canali ufficiali del Lecco.