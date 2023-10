SONDAGGIO: il tuo pronostico di Palermo-Lecco. Come finirà? (1-X-2)

Archiviato il pareggio ottenuto in rimonta contro lo Spezia, il Palermo tornerà in campo domenica 29 ottobre. La squadra di Eugenio Corini affronterà fra le mura amiche dello Stadio "Renzo Barbera" il Lecco, reduce dalla a prima vittoria in campionato conquistata ai danni del Pisa. Il match, valevole per l’undicesima giornata di Serie B, è in programma alle ore 16:15.