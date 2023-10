Palermo, verso il Lecco: seduta a Torretta. Brunori salterà la rifinitura. I dettagli

Allenamento mattutino oggi a Torretta per il Palermo allenato da Eugenio Corini in vista della sfida contro il Lecco, in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera" alle 16.15. I rosanero - informa il club di viale del Fante - hanno svolto un’attivazione tecnica e mobilità, un’esercitazione tattica sulla fase difensiva ed inattive contro.

"Matteo Brunori, in seguito ad un lutto familiare, domani non parteciperà alla seduta di rifinitura e raggiungerà in serata la squadra in ritiro", informa il canale ufficiale del Palermo, con il capitano rosanero che dunque non sarà presente alla rifinitura alla vigilia del match contro la formazione di Bonazzoli ma il suo impiego non sembra in dubbio per la sfida di domenica.