Le parole del difensore del Lecce dopo la partita.
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Il difensore del Lecce, Kialonda Gaspar, è intervenuto in sala stampa al termine della sconfitta per 2-0 contro il Palermo nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Il centrale ha analizzato la prestazione della squadra, soffermandosi sui due gol subiti e sulla necessità di migliorare in vista dei prossimi impegni.
Cosa non è andata oggi?«Tutte le partite le prepariamo allo stesso modo. Anche questa l’abbiamo preparata bene. Sapevamo che era una partita difficile, su un campo difficile e con una tifoseria calda. Il calcio è così. Abbiamo preso due gol per delle disattenzioni. Ora dobbiamo guardare cosa abbiamo fatto bene e cosa abbiamo fatto male. Dobbiamo migliorare tutti e continuare a lavorare sui punti in cui abbiamo fatto bene.»
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