Le parole del tecnico del Lecce nel post partita.
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Al termine di Palermo-Lecce, terminata 2-0 per i rosanero nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia, il tecnico giallorosso Eusebio Di Francesco ha analizzato la prestazione della sua squadra. L'allenatore del Lecce ha sottolineato la crescita durante la gara, ma anche gli errori difensivi e la scarsa concretezza sotto porta.
Il Palermo è partito meglio: quanto ha influito la diversa preparazione?"Il Palermo è partito meglio, forse per una preparazione diversa dalla nostra. Noi siamo partiti male, ma siamo cresciuti. Abbiamo preso due gol su rimessa laterale. Gli errori ci serviranno per migliorare questi aspetti e migliorare l'attenzione."
Che indicazioni ha avuto dalla prestazione della squadra?"Siamo cresciuti dal punto di vista del gioco, ma non dobbiamo perdere. La condizione non è delle migliori. Ho visto cose interessanti e cose da migliorare."
È mancata concretezza in fase offensiva?"La squadra ha creato tanto, ma poi si deve concretizzare. Abbiamo avuto tante palle gol, ma non le abbiamo concretizzate. Ci è mancata la fase realizzativa, anche se l'avevamo preparata bene."
Cosa deve migliorare il Lecce in fase difensiva?"Mi aspetto una crescita nella fase difensiva, dove abbiamo lasciato molti spazi e abbiamo perso equilibrio. Sui calci piazzati e sulle rimesse laterali ci siamo fatti sorprendere."
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