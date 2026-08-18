Le parole del tecnico dei pugliesi al termine della sfida.
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Al termine di Palermo-Lecce, il tecnico dei pugliesi, Eusebio Di Francesco, è intervenuto in conferenza stampa:
"Il Palermo? L’ho visto di più quando giocava mio figlio [ride ndr]. Poi un po’ meno. Questa squadra è di passaggio in Serie B. Ha un allenatore che conosce bene la serie B e l’ha vinta, ha preso giocatori interessanti e di categoria. Anche Vavassori l’ho seguito io per un periodo. Poi ha messo Strefezza, poi hanno Pohjanpalo che alla prima occasione fa male..."
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