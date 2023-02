LE PAGELLE DI PALERMO-REGGINA 2-1: ancora Brunori, ecco Soleri! Difesa ok, Segre…

1 di 3

DIFESA

di Nicolò Cilluffo

Il Palermo di Eugenio Corini batte la Reggina di Pippo Inzaghi e centra il nono risultato utile consecutivo. Marconi e compagni conquistano il sesto posto in classifica e si avvicinano alla zona promozione diretta, distante adesso sole sei lunghezze. Decisivo il solito Matteo Brunori, che agguanta Cheddira in testa alla classifica capocannonieri, ed Edoardo Soleri con il suo marchio di fabbrica. Le pagelle di Mediagol.it.

PIGLIACELLI 6,5

Sicurezza, affidabilità, garanzia. L'estremo difensore rosanero non deve fare gli straordinari contro una Reggina che non ha creato chissà quali occasioni da rete. La sua prestazione sta tutta nella lettura anticipata delle situazioni di gioco e nella gestione ottimale di alcuni palloni velenosi. Al 51' fa una grande parata con il piede su Canotto (la rete sarebbe comunque stata annullata per gioco fermo). Non può nulla in occasione del pareggio della Reggina nato da una doppia deviazione ravvicinata di Broh e Marconi.

MATEJU 7

La giocata che porta al gol vittoria di Soleri vale un sette pieno e meritato in pagella. Grande anticipo su un avversario e cross perfetto per Edoardo che stacca di testa e manda in estasi il Barbera. Nella prima frazione di gioco soffre un pò le sortite offensive di Rivas ma nel complesso gioca una gara ordinata e senza sbavature.

NEDELCEARU 6,5

Se il terzetto difensivo rosanero sta trovando garanzie e affidabilità è merito anche di Nedelcearu. Ionut mette sul piatto della bilancia una leadership tale in grado da spostare equilibrio e inerzia della partita dalla parte dei rosanero.

MARCONI 6,5

Una seconda giovinezza nella piena maturità calcistica. Marconi sta bene fisicamente e mentalmente. Dimostra intelligenza tattica stando attaccato a Canotto senza concedergli spazio in campo aperto (dove avrebbe potuto far fatica a stargli dietro). AL 70', sugli sviluppi di un corner, rischia per una trattenuta che sarebbe potuta essere punibile con un calcio di rigore. É sfortunato in occasione del pareggio della Reggina con la deviazione fortuita che ha indirizzato la palla alle spalle di Pigliacelli.