LE PAGELLE DI CREMONESE-PALERMO 0-0 (4-5 d.c.r.). I rosanero passano meritatamente

Palermo
Il Palermo vince la prima partita stagionale ai calci di rigore, dopo un match giocato con intensità e attenzione. Bani il migliore dei rosanero
DIFESA

Di Nicholas Barone

Comincia positivamente la stagione del Palermo, che vince ai rigori contro la Cremonese in Coppa Italia dopo l0 0-0 nei novanta minuti.

BARDI 6.5

Attento per tutto il match, trasmette sicurezza alla difesa. Diventa l'eroe di giornata dopo aver intuito il rigore di Johnsen, che fa volare i rosa al prossimo turno

PEDA 6.5

Attento, preciso e propositivo fino a quando è in campo, si fa trovare bene anche in fase di impostazione. Esce al 43' per infortunio, sperando non sia nulla di grave. DIAKITÈ (dal 43') 6.5 Entra con la giusta personalità, regalando sgroppate e letture tattiche di alto livello.

BANI 7

Si è gia preso la retroguardia rosanero. Pulito in fase di impostazione, non sbaglia nulla difensivamente annullando De Luca e Bonazzoli.

CECCARONI 6.5

Ottima partita per il numero 32, che si regala qualche sgroppata di qualità, dialogando in modo proficuo con Augello e Gyasi, segna il rigore decisivo. Sicuro dietro.

CENTROCAMPO

PIEROZZI 6.5

Fa tutta la fascia riuscendo a dare un ottimo contributo in entrambe le fasi. Vince lo scontro con Pezzella.

SEGRE 6

Corre per tutto il campo, non dando respiro al centrocampo degli avversari. Cerca qualche inserimento, andando al tiro un paio di volte.

RANOCCHIA 6

Quando tocca palla sa inventare la giocata, ma non si fa vedere come dovrebbe. BLIN (dal 74') 6 Tocca troppo poco il pallone per incidere, ma da un po' di equilibrio alla squadra.

AUGELLO 6.5

Riporta tutte le buonissime sensazioni del pre-campionato. Attento in fase difensiva, pungente in quella offensiva.

ATTACCO

GYASI 6+

Corre e lotta per tutta la trequarti avversaria, ma pecca un po' di precisione. PALUMBO (dal 64') 6 Qualche giocata di qualità per l'ex Modena.

LE DOUARON 6

Tanta corsa e voglia per il francese, che non riesce a trovare l'ultimo passaggio. CORONA (dal 74') 6+ Entra con grandissima personalità, lotta e vince più volte contro i difensori della Cremonese.

POHJANPALO 6.5

Lotta, crea gioco e fa a sportellate con tutta la difesa. Non riesce a tirare in porta, merito anche del buon lavoro della difesa avversaria. BRUNORI (dal 64') 6 Non tocca tanti palloni, ma fa a sportellate con gli avversari.

 

 

 

 

