L'AIA ha premiato Federico La Penna riconoscendolo come il migliore arbitro della scorsa stagione di Serie A. Il Comitato Nazionale dell'Associazione Italiana Arbitri ha infatti deciso di assegnargli il Premio Giovanni Mauro come riconoscimento "all'Arbitro della massima categoria nazionale maggiormente distintosi sotto il profilo tecnico nel corso della Stagione Sportiva 2026/2026".

LA NOTA DELLA SEZIONE DI ROMA 1

"Il Comitato Nazionale dell’Associazione Italiana Arbitri ha deliberato i Premi Nazionali per la Stagione Sportiva 2025/2026. Al nostro Federico La Penna va il prestigioso Premio Giovanni Mauro come riconoscimento “all’Arbitro della massima categoria nazionale maggiormente distintosi sotto il profilo tecnico nel corso della Stagione Sportiva 2026/2026”.

Un importante risultato per Federico e per la nostra sezione. Il Premio Giovanni Mauro è considerato come il riconoscimento più importante riservato agli arbitri di calcio. Nell’albo d’oro figurano tra i vincitori della nostra sezione Generoso Dattilo, Vincenzo Orlandini, Carlo Longhi, Antonio Sbardella, Massimo Ciulli, Riccardo Lattanzi, Gianfranco Menegali e Daniele Doveri.

A Federico vanno le congratulazioni da parte del Presidente, del consiglio direttivo e di tutti gli associati della sezione di Roma 1".