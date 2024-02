La Repubblica: “Palermo, 5 gol e una partita e mezza rovinano rincorsa. Corini…”

L'edizione odierna de "La Repubblica-Palermo" analizza il momento difficile della squadra di Corini passata dall'esaltazione dopo il primo tempo dello Zini, quando aveva di fatto conquistato momentaneamente il secondo posto, alla frustrazione per la rimonta subita da una Cremonese in dieci e sotto di due reti e l'inatteso ko interno contro la Ternana di Breda. Il quotidiano cartaceo sottolinea l'insostenibile leggerezza dell'essere della formazione rosanero, che rischia di aver vanificato in una partita e mezza tutto quanto di buono prodotto negli ultimi due mesi, proprio nella fase topica della stagione. Una fragilità mentale che riemerge insieme al reiterarsi di errori che parevano ormai uno sbiadito ricordo, quando sembravano esserci tutte le premesse ideali per spiccare il volo e puntare decisi alla promozione diretta in Serie A. Corini ha parlato di frenesia dopo la rete del secondo vantaggio degli umbri, un'analisi solo parziale poiché le prime preoccupanti crepe erano già emerse nella ripresa del big match di Cremona. Contro le fere Ceccaroni è stato suo malgrado protagonista di marchiani errori individuali, ma tutta la squadra si è disimpegnata molto male in fase difensiva. Il crollo sul piano atletico nei secondi quarantacinque minuti contro la Ternana è apparso vistoso e incontrovertibile, riproponendo dubbi e perplessità su condizione e tenuta fisica della squadra rosanero. Cinque gol incassati in pochi giorni, decisamente troppi per una formazione che nutre ambizioni di vertice. Retroguardia che con Lucioni e Ceccaroni pareva fornire ampie garanzie, ma che si è sbriciolata in concomitanza con l'assenza di uno dei due centrali titolari. "...Sabato terza gara in 8 giorni e non si può sbagliare. In panchina ci sono elementi come Henderson, Coulibaly, Insigne, Stulac, Soleri e Mancuso: forse Corini potrebbe pensare a qualche piccola rivoluzione..." chiosa il quotidiano nazionale, ipotizzando un massiccio ricorso al turnover da parte del tecnico in vista della doppia trasferta di Brescia e Lecco che può decisamente dimensionare le ambizioni di Brunori e compagni nel rush finale della regular season.