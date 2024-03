La Provincia: “Lecco ospita Palermo in crisi. Corini rischia esonero con altro flop”

Lecco che prepara la sfida al Palermo di Corini in una situazione di caos e criticità non indifferente. Sull'edizione locale de "La Provincia-Lecco" si analizzano i temi e le premesse del testacoda che si disputerà domenica pomeriggio allo stadio Rigamonti-Ceppi tra la matricola e la compagine rosanero. Settimana turbolenta, con l'esonero di Aglietti di fatto revocato e l'ipotesi di un suggestivo ritorno di Luciano Foschi in panchina tramontata sul nascere. Lecco fanalino di coda del campionato di Serie B ed in crisi nera: appena ventuno punti raccolti in totle e ben quattro ko consecutivi interni nell'ultimo frangente di stagione con dieci gol al passivo ed uno solo realizzato. Como e Cosenza hanno conquistato agevolmente i tre punti nell'impianto che ospita le gare interne delle squadra di Aglietti, ora toccherà al Palermo provare a fare lo stesso, al fine di rilanciare le proprie ambizioni di vertice almeno in ottica playoff. Infatti, le chances di competere per la promozione diretta in Serie A, inseguendo il secondo posto in graduatoria, si sono notevolmente ridotte per Brunori e compagni nell'ultima settimana di campionato. Il quotidiano cartaceo lombardo sottolinea come la compagine di Corini sia in un momento di crisi, dopo il solo punto conquistato nelle ultime tre gare e i due ko consecutivi contro Ternana e Brescia. L'approfondimento pone l'accento anche sull'onda di dissenso della tifoseria rosanero nei confronti di Corini, con diversi messaggi di insofferenza e biasimo palesati sui social, nonostante il settore ospiti del Rigamonti-Ceppi sarà ancora una volta sold out poiché i tifosi del Palermo non hanno la benché minima intenzione di far mancare il sostegno alla propria squadra del cuore. L'articolo si sofferma sul concreto rischio di esonero per il coach di Bagnolo Mella in caso di ennesimo flop contro il Lecco, ricordando come il blitz esterno firmato nella gara d''andata al Barbera, di fronte a venticinquemila spettatori, venga annoverato dai tifosi lecchesi come il momento più alto dell'attuale annata e tra i più significativi in assoluto nella storia del club del patron Di Nunno.