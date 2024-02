La Provincia: “Cremonese attende gol di Franco Vazquez. Difesa top, ma l’attacco…”

L'edizione odierna de "La Provincia-Cremona" pone l'accento sul rendimento garantito in stagione dall'ex Palermo, Siviglia e Parma, Franco Vazquez. Cinque assist illuminanti ed una serie infinita di giocate d'alta scuola per il Mudo, che conferisce qualità, genio calcistico e cifra tecnica allo sviluppo della manovra della compagine di Giovanni Stroppa. Tuttavia, il talento argentino ha sensibilmente calato la sua media realizzativa rispetto alle stagioni vissute con la maglia del Parma. Prima quattordici centri, quindi undici nell'annata precedente con la formazione ducale. Ad oggi, l'ex Belgrano è fermo a quota una rete, decisamente un bottino magro per quello che è stato il fiore all'occhiello del calciomercato estivo grigiorosso. Rifinitura di pregio e creatività alla tessitura delle trame offensive, ovviamente non sono mai venute meno nelle prestazioni di Vazquez, ma per consolidare la seconda posizione in classifica, visto l'incedere impetuoso del Palermo di Corini e le qualificate rivali Como e Venezia, servono anche i gol del fantasista oltre a quelli del bomber Massimo Coda. Fase offensiva un po'asfittica quella della Cremonese nelle ultime giornate di campionato, con soltanto cinque gol realizzati nelle ultime sei sfide. A fare da contraltare una difesa d'acciaio, che ha incassato un solo gol fruttando 14 punti con quattro vittorie e due pari, score che ha proiettato la formazione lombarda subito alle spalle della capolista Parma. Sabato prossimo allo Zini arriverà il lanciatissimo Palermo, vera e propri macchina da gol con venticinque gol, segnati nelle ultime dieci gare ed il secondo migliore attacco del torneo cadetto in virtù delle quarantacinque reti realizzate fin qui. Rosanero terzi ad un solo punto di distacco dai grigiorossi, la sfida tra Corini e Stroppa sarà il match clou del prossimo turno del campionato di Serie B.