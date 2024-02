Jason Momoa: “Aquaman e la maglia del Palermo. Gesticolo come un siciliano…”

"Potrei girare una dannata, intera stagione di On the Roam sugli artisti italiani! Siete gli inventori dell’artigianato. Se solo potessi passare tutto il tempo seduto accanto a un calzolaio, in bottega. Sarebbe un onore anche scovare borghi sperduti e rubare con gli occhi le specialità della casa, soprattutto la pasta fatta a mano. Poi ho un debole per l’abbigliamento: se penso agli abiti Valentino, non esco più dal guardaroba. Julian Schnabel? Lo aggiungo alla lista degli artisti generosi che ho incontrato. Tra un ciak e l’altro in Sicilia e a Venezia, mi ha insegnato nuove tecniche di pittura e di regia. Non a caso, On the Roam è co-diretto e prodotto da me. Maglia del Palermo? Non vedete quanto gesticolo?! Sono diventato un siciliano vero! Mettermi in viaggio a Fort Worth e trovarmi nel garage di Terry Shanks oppure osservare un fotografo come Todd Hido, mio mito dopo Tom Waits, e vedere la sua Leica compiere magie tra i paesaggi dell’Idaho, dove sono cresciuto, è come sentire l’America che apre le porte. Ogni artigiano di On the Roam è un pezzo di vita che porto con me: dalla giacca con la fodera di viscosa ai corni di Baba Voss in See fino a gemme e pietre tagliate ad arte da Richard Baggett. I miei personaggi non esisterebbero senza questa tribù di amici-artigiani. Tutti gli artisti di cui mi circondo hanno qualcosa da insegnare e sono parte del mio vivere zingaro. Rendo loro il tributo che meritano. Sono un papà orso ma con l’eterna curiosità di un bambino. A tenermi acceso è l’empatia umana...."