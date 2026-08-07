Filippo Inzaghi ha ricordato Franco Baresi durante l'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport:

Inzaghi, da dove vuole iniziare?

"Da un pensiero per Baresi, che è stato l’idolo di mio padre e di tutta la mia famiglia. Nel 1983 andavo a San Siro a vederlo giocare nel Mundialito. Avrei voluto essere al suo funerale, ma purtroppo ero in viaggio per l’Australia, così sono andato a 'salutarlo' al murales a lui dedicato qui in città."

Qual è stata la sua prima reazione quando ha saputo della sua scomparsa?

"È stato complicato. Ho ancora la sua maglia di Parma-Milan del 24 marzo 1996: ero giovane, ma lui volle la mia e diventò ancora di più un mito. Per me è stato il più grande difensore della storia."