VIDEO Zagara Party, siparietto tra Inzaghi e Miccoli: "Ci serve un trequartista" e la risposta fa sorridere

Il Palermo ha chiuso il ritiro svolgendo una seduta di recovery. Adesso la squadra di Inzaghi ha la testa in Australia, dove andrà lunedì 3 luglio per proseguire la preparazione pre campionato affrontando in amichevole Melbourne e Juventus.

LA NOTA DEL PALERMO

"Si è concluso questa mattina con una seduta di recovery il ritiro estivo del Palermo in Val Gardena. La squadra allenata da Filippo Inzaghi partirà lunedì 3 agosto alla volta di Perth, in Australia, per proseguire la preparazione pre campionato".