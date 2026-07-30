La formazione di Inzaghi chiude il ritiro svolgendo una seduta di recovery.
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Il Palermo ha chiuso il ritiro svolgendo una seduta di recovery. Adesso la squadra di Inzaghi ha la testa in Australia, dove andrà lunedì 3 luglio per proseguire la preparazione pre campionato affrontando in amichevole Melbourne e Juventus.
LA NOTA DEL PALERMO
"Si è concluso questa mattina con una seduta di recovery il ritiro estivo del Palermo in Val Gardena. La squadra allenata da Filippo Inzaghi partirà lunedì 3 agosto alla volta di Perth, in Australia, per proseguire la preparazione pre campionato".
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