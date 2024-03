Gds: “Palermo-Venezia, quanti ex! Ceccaroni, Segre, Stulac, Di Mariano. Jajalo…”

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia snocciola i vari motivi di interesse e curiosità che orbitano attorno al big match tra Palermo e Venezia. Anticipo di lusso della trentesima giornata di Serie B, l'incrocio d'alta quota tra rosanero e lagunari mette in palio punti pesanti in chiave playoff e promozione diretta. Palermo attardato al momento in graduatoria, Brunori e compagni quinti a cinque punti dalla squadra di Vanoli, attualmente terza, ed a sette lunghezze dalla Cremonese. Una vittoria consentirebbe alla formazione di Corini di accorciare drasticamente il gap dai veneti, in attesa del risultato di Como e Cremonese che sfideranno rispettivamente Pisa e Sudtirol nei giorni successivi. Lagunari che credono fortemente al secondo posto, con appena due punti da recuperare ai grigiorossi di Stroppa ed una striscia di tre vittorie nelle ultime quattro che certifica l'ottimo stato di forma di Pohjanpalo e compagni. Festival degli ex venerdì sera nella gara tra siciliani e lagunari: Ceccaroni, Di Mariano, Stulac e Segre, oggi in casa Palermo, hanno disputato stagioni significative con la maglia del Venezia. Il difensore è stato pilastro e leader della squadra lagunare nella stagione 2021-2022, che vide il Venezia tornare in Serie A dopo quasi 20 anni. Tra i protagonisti di quell'annata trionfale c'era anche Francesco Di Mariano. Segre ,a Venezia nel 2018-2019, siglò anche il gol del pari della sua formazione al Barbera in una sfida contro il Palermo.