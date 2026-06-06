L'ex direttore sportivo del Palermo, adesso al Frosinone, ha rilasciato delle dichiarazioni nel canale ufficiale del club soffermandosi sul calendario, stilato ieri, e sugli obiettivi prossimi del club laziale (parole riportate da TMW):

Il Frosinone comincia con la Juventus:

"Meglio affrontare una big all’inizio? Questa è una bella domanda alla quale non so dare una risposta. Sarà una frase fatta, ma bisogna giocare contro tutti e quindi, sia con la Juventus sia con qualsiasi altra squadra, le partite saranno complicate. Noi, però, ci faremo rispettare”.

L’obiettivo del Frosinone è la salvezza. Quali devono essere le caratteristiche principali della squadra per inseguire quello che sarebbe un traguardo storico?

“Io non vorrei parlare di salvezza, ma di gioco. Non dobbiamo salvarci da niente e da nessuno: dobbiamo giocare bene e mettere in campo quelle che sono le nostre caratteristiche. Poi sarà il campo a dirci quale sarà il nostro percorso”.

C’è qualche momento particolare in questo calendario che l’ha colpita? Ad esempio i due turni infrasettimanali consecutivi in casa contro Lecce e Torino o la penultima giornata contro il Cagliari allo Stirpe. È soddisfatto di questo aspetto oppure bisogna vivere una gara alla volta?

“Personalmente non penso a queste cose. Credo che bisogna affrontare una partita alla volta, poi il resto conta poco”.

Quali sono le sue emozioni oggi?

“Conquistare la Serie A sul campo, come abbiamo fatto noi, giocando a calcio, credo sia una grande soddisfazione. Siamo felici di essere qui perché ce lo meritiamo tutti: dal presidente, ai dirigenti, all’allenatore, fino al gruppo squadra. Dobbiamo essere orgogliosi di questo risultato e fare tutto il possibile affinché anche il prossimo anno si possa disputare questo campionato”.