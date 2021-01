FOTO Palermo, Boscaglia a colloquio con il ds Castagnini al “Renzo Barbera”: le immagini

Roberto Boscaglia a colloquio con Renzo Castagnini.

Dopo il faccia a faccia di ieri tra il tecnico del Palermo, l’amministratore delegato Rinaldo Sagramola e lo stesso direttore sportivo, anche oggi l’allenatore originario di Gela si sta confrontando con l’esperto dirigente ex Brescia presso l’area antistante lo Stadio “Renzo Barbera“. D’altra parte, in casa Palermo sono ore di riflessione e valutazioni. Lo testimonia proprio il lungo summit di ieri mattina andato in scena nella sede di viale del Fante, con il tecnico che è stato convocato per fare il punto della situazione dopo la sconfitta contro la Virtus Francavilla.

Di seguito, le immagini scattate questa mattina allo stadio.

