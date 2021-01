Palermo, Boscaglia va a rapporto: faccia a faccia con Sagramola e Castagnini. I dettagli

“Flop Palermo, Boscaglia va a rapporto”.

Titola così l’edizione odierna del ‘Giornale di Sicilia’. Una sconfitta, quella maturata contro la Virtus Francavilla, che non è andata giù alla dirigenza. Ieri mattina, infatti, il tecnico Roberto Boscaglia è stato convocato negli uffici di viale del Fante per un faccia a faccia con l’amministratore delegato Rinaldo Sagramola e il direttore sportivo Renzo Castagnini. Un confronto volto principalmente ad analizzare le prestazioni offerte fin qui dalla squadra e capire i motivi del crollo nel secondo tempo.

“Di mercato, al momento, se ne parla poco e marginalmente”, con l’allenatore di Gela che, oltre a fare sapere il suo pensiero sulla rosa attuale, ha fatto capire che vorrebbe qualche rinforzo. “La società sa”, ha dichiarato Boscaglia proprio al termine della sfida andata in scena domenica pomeriggio allo Stadio “Renzo Barbera”. “Il problema è che, almeno per adesso, la società non fa”, scrive il noto quotidiano.