Palermo, alla ricerca di correttivi sul mercato: per il centrocampo torna di moda Crimi, Di Gaudio…

“Il Palermo delle occasioni perdute alla ricerca di correttivi sul mercato”.

Titola così l’edizione odierna de ‘La Repubblica’. Sei vittorie, sei pareggi, sei sconfitte, diciannove gol fatti e altrettanti subiti nel girone d’andata: in casa Palermo è tempo di bilanci. La compagine rosanero, alla luce del ko maturato contro la Virtus Francavilla, occupa attualmente la nona posizione della classifica del Girone C di Serie C, con le inseguitrici in ottica playoff ora più vicine.

Nella giornata di ieri, il tecnico Roberto Boscaglia è stato convocato negli uffici di viale del Fante per un vero e proprio confronto con l’amministratore delegato Rinaldo Sagramola e il direttore sportivo Renzo Castagnini. Un summit che potrebbe servire “per capire chi si sente ancora al centro del progetto e agire di conseguenza sul mercato”, si legge. Se il Palermo non cederà nessuno, potrà contare di una sola slot a disposizione per eventuali acquisti.

“In casa Palermo l’intenzione è quella di smontare il motore, dargli una ripulita e riassemblare tutto per trovare il guasto”, aggiunge il noto quotidiano. Tuttavia, tutti in questo momento sono sotto esame, con la società che starebbe pensando a rinforzare il gruppo. Ragion per cui, sarebbero tornati d’attualità i nomi di Marco Crimi, centrocampista classe 1990 che Boscaglia ha già allenato alla Virtus Entella, e di Antonio Di Gaudio.

Fuori dal progetto tecnico del Verona, l’attaccante palermitano potrebbe lasciare il Veneto già nel mese di gennaio. Sarà in Sicilia il suo futuro? “Di Gaudio prenderà la via di Palermo”, scrive anche l’edizione di oggi de ‘L’Arena’. Seguiranno aggiornamenti…