Foggia-Palermo, i rosa alla ricerca del riscatto: i tre punti lontano dal “Barbera” mancano da un mese

I rosanero scenderanno in campo, contro “i satanelli”, alle 14.00, allo stadio “Pino Zaccheria”, nel match valevole per la quattordicesima giornata di campionato Serie C–Girone C. Due compagini che per ragioni differenti hanno voglia di mettersi alle spalle questa settimana che volge al termine, con una vittoria “scacciapensieri“.

Da un lato, il Foggia del tecnico Marco Marchionni, che questa settimana ha vissuto un traumatico scossone emotivo dovuto dopo la notizia del vile attentato incendiario presso l’abitazione del capitano rossonero Federico Gentile, con quest’ultimo che, comprensibilmente turbato, non ha preso parte agli allenamenti di preparazione per la sfida di questo weekend contro i rosanero (LEGGI QUI).

Altra situazione in casa Palermo, dove la squadra del tecnico Roberto Boscaglia andrà alla ricerca dei 3 punti e del riscatto nell’impegnativa trasferta pugliese dopo il pirotecnico pareggio interno per 3 a 3 contro la Viterbese. Lontano dalle mura amiche del “Renzo Barbera”, la compagine di Pelagotti & Co. non trova i 3 punti dal 12 novembre scorso, dalla vittoriosa trasferta contro la Juve Stabia dove l’undici di mister Boscaglia ebbe la meglio sulle “vespe” con il risultato di 1-2 al “Romeno Menti” , conquistando così la prima vittoria ufficiale in stagione.

Il tecnico originario di Gela dovrà fare a meno di una pedina fondamentale nello scacchiere tattico rosanero. Non sarà infatti disponibile il terzino destro Alberto Almici, fin qui il migliore degli uomini di Boscaglia per continuità e livello di rendimento, che purtroppo dovrà restare fuori dal rettangolo di gioco per almeno 2 mesi, per via della brutta botta, con annesso infortunio al ginocchio sinistro, rimediata durante l’ultimo match di campionato.

Assenza pesante dunque per i rosa, che dovranno comunque dare un segnale di continuità in termini di determinazione e carattere in linea con quanto mostrato nello scorcio finale del pareggio interno contro la Viterbese. Magari evitando di perdere equilibri e distanze tra i reparti ed incorrere in quelle proverbiali distrazioni difensive che hanno fin qui complicato notevolmente il cammino del Palermo in campionato. Laziali che, ironia della sorte, sono stati l’ultimo avversario affrontato anche dal Foggia, nell’ultimo impegno ufficiale della formazione di Marchionni terminato con il risultato di 0-1 per i rossoneri allo stadio “Enrico Rocchi” di Viterbo.