Foggia, verso il match contro il Palermo: Marchionni ritrova bomber Curcio. Gentile…

Poco più di ventiquattro ore e sarà Foggia-Palermo.

“Archiviare il caso Gentile e pensare alla partita di domani contro il Palermo. È questo il pensiero del Foggia”, scrive l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’. La compagine pugliese, nonostante l’atto intimidatorio subito nella notte tra martedì e mercoledì dall’ex capitano Federico Gentile, ha continuato ad allenarsi, “provando ad isolarsi attraverso il lavoro”.

Reduci da tre risultati utili di fila e dal successo conquistato ai danni della Vibonese, gli uomini di Marchionni – che scenderanno in campo con la maglia celebrativa del centenario – vorranno prolungare la striscia positiva, alla ricerca di una vittoria in casa che manca dal derby contro il Bari.

“Problemi di abbondanza per il tecnico Marchionni”, si legge. In difesa, sia Del Prete, sia Germinio hanno recuperato, con il coach rossonero che potrà contare anche su Gavazzi, Anelli e Galeotafiore. Le chiavi del centrocampo saranno affidate a Salvi, con Vitale e Rocca mezz’ali. Sulle corsie laterali Kalombo e Di Jenno potrebbero completare il reparto. In attacco, Marchionni ritroverà Curcio, che fin qui ha messo a segno sei gol. Uno tra D’Andrea e Dell’Agnello, infine, agirà al fianco del fantasista.

Intanto, oggi sarà resa nota la lista dei convocati: difficilmente ci sarà Gentile, che non si allena da tre giorni con i compagni di squadra.