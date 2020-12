FOGGIA-PALERMO, LE PROBABILI FORMAZIONI: DUBBI E SCELTE DI BOSCAGLIA

Dopo il maxi ciclo casalingo figlio dell’emergenza Covid-19, il Palermo torna a giocare in trasferta.

Domenica pomeriggio alle ore 14 andrà in scena Foggia-Palermo, sfida valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. Rimasta in piedi grazie alla voglia di riscatto e alla doppietta messa a segno da Lorenzo Lucca contro la Viterbese, la compagine rosanero è reduce dal rocambolesco 3-3 maturato mercoledì pomeriggio fra le mura amiche del “Renzo Barbera”. Una gara complicata, con i siciliani che hanno pagato a caro prezzo errori e amnesie.

Roberto Boscaglia e il suo staff, in occasione del match dello “Zaccheria”, dovranno fare a meno ancora una volta di Corrado, Santana e Marong. Ma non solo; anche Almici, infatti, non partirà per Foggia. L’esperto esterno basso ex Hellas Verona, colpito duramente al ginocchio destro nel corso sfida contro la i laziali, nelle prossime ore si sottoporrà agli esami strumentali. La speranza è che si tratti solo di una brutta distorsione e che non vi siano anche i legamenti interessati. Una vera e propria tegola in ogni caso. D’altra parte, il tecnico gelese fin qui non ha mai rinunciato al classe 1993 e dovrà trovare il sostituto. Rauti, invece, alle prese con una botta rimediata mercoledì, sarà convocato.

Al cospetto della formazione pugliese, Boscaglia confermerà l’ormai consueto 4-2-3-1. Medesimo dispositivo tattico che dovrebbe presentare alcune novità per quanto concerne la scelta degli interpreti. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dell’allenatore.

Davanti a Pelagotti, Somma e Marconi comporranno il tandem di centrali difensivi. Al posto di Almici, uno tra Accardi e Doda agirà da esterno basso sul versante destro, con il palermitano in vantaggio; Crivello sull’out mancino. Resta da capire se Luperini sarà schierato in mediana o sulla trequarti. In quel caso, Odjer e Palazzi formeranno quasi certamente il binomio di interni in zona nevralgica. In avanti, Kanoute e uno tra Valente e Floriano saranno gli estremi del tridente offensivo che potrebbe avere proprio in Luperini il perno centrale. Infine, Saraniti agirà da unico terminale di riferimento del reparto avanzato, con Lucca che troverà certamente spazio a partita in corso.

Ecco le probabili formazioni del match tra Foggia e Palermo.

FOGGIA (3-5-2): Fumagalli; Anelli, Gavazzi, Galeotafiore; Kalombo, Vitale (Garofalo), Salvi, Rocca, Di Jenno; Curcio, Dell’Agnello (D’Andrea).

Allenatore: Marco Marchionni.

Indisponibili: Gentile, Moreschini, Spadoni.

Squalificati: nessuno.

PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti; Accardi (Doda), Somma, Marconi, Crivello; Odjer, Palazzi; Kanoute (Silipo), Luperini, Floriano (Valente); Saraniti.

Allenatore: Roberto Boscaglia.

Indisponibili: Marong, Santana, Almici, Corrado.

Squalificato: nessuno.