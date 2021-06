Fiordilino-Mediagol: “L’Italia, il Palermo di Accardi e i gioielli del Venezia”

L'intervista esclusiva concessa da Luca Fiordilino alla redazione di Mediagol.it: la promozione in Serie A con il Venezia, il sogno di vestire la maglia della Nazionale, la voglia di rivedere il Palermo dell'amico Andrea Accardi nel calcio che conta

⚽️

Intervista realizzata da Leandro Ficarra e Nicolò Cilluffo

Luca Fiordilino è stato uno dei giocatori cardine nello scacchiere del Venezia guidato da Paolo Zanetti che ha compiuto una rimarchevole impresa calcistica conquistando la promozione in Serie A attraverso i play off del torneo cadetto.

Un sogno meritatamente realizzato dall'ex centrocampista del Palermo, che aveva visto sfuggire l'approdo in massima serie con con la maglia rosanero nel 2017-2018, al culmine della discussa finale persa dai rosanero guidati da Stellone contro il Frosinone di Moreno Longo.

Fiordilino con dedizione, impegno, lavoro e sacrificio, è riuscito a ritagliarsi un ruolo da assoluto protagonista nel centrocampo di Dionisi prima e di Zanetti poi. L'ex Lecce è cresciuto in maniera trasversale ed esponenziale nelle ultime stagioni, completando il suo background professionale sotto ogni punto di vista. Progressi evidenti di matrice tecnica, tattica e mentale, il ragazzo originario di Casteldaccia incarna il perfetto prototipo del centrocampista moderno per duttilità e qualità di rendimento. Playmaker dotato di fosforo, senso geometrico e linearità nel suo primo anno in laguna con Dionisi in panchina, intermedio dinamico e in possesso di ottimi tempi di inserimento, completo nello svolgimento delle due fasi, nella stagione trionfale vissuta con Paolo Zanetti che ha sancito il ritorno in Serie A del Venezia.

Il classe 1996 ha concesso un'interessante intervista esclusiva alla redazione di Mediagol.it.

"Giocare per la Nazionale italiana è un altro grande sogno che continuo a coltivare. Questa che stiamo ammirando ad Euro 2020 è una gran bella Italia. Ci sono tanti giovani che stanno facendo molto bene, Mancini ha dato un gioco propositivo e brillante agli azzurri e per noi italiani è la cosa più bella. Io osservo con attenzione l,e straordinarie qualità dei centrocampisti della Nazionale: Pessina, Locatelli e Barella sono davvero giocatori incredibili. Speriamo che gli Azzurri riescano ad arrivare più in là possibile nella competizione".

Fiordilino si è poi soffermato sull'amicizia profonda e sincera che lo lega ad un giocatore simbolo del nuovo Palermo, Andrea Accardi: "Ci sentiamo quasi ogni giorno, abbiamo un rapporto bellissimo. Lo sapevo che sarebbe diventato un punto fermo del Palermo e anche quando non giocava gli dicevo di non mollare perché ho sempre saputo che sarebbe arrivato il suo momento. Adesso è arrivato e spero che continui così".

L'ex playmaker rosanero ricorda così i gloriosi fasti del club siciliano: "Palermo? Non merita questa categoria - afferma Fiordilino - perché sappiamo tutti la storia del club rosanero. Spero che i rosa tornino nel calcio che conta. Non conosco bene la proprietà attuale ma spero che che possa riuscire a portare il Palermo in alto. Il campionato di C è difficilissimo, io l'ho fatto a Lecce ed a Cosenza non è facile salire. E' molto dura ma spero che i rosanero puntino realmente a vincere il campionato perché i tifosi palermitani lo meritano".

Chiosa finale di Luca Fiordilino sul proprio passato e sui giocatori del Venezia che delizieranno i palati fini di tifosi, dirigenti e addetti allo scouting nell'universo della massima serie italiana:"Ringrazio sentitamente tutti gli allenatori che ho avuto nel corso della trafila nel settore giovanile. Sono stato molto fortunato ad incontrare persone che mi hanno dato una mano sia sul piano umano sia tecnico. Tutti mi hanno lasciato in dote qualcosa di prezioso che ha contribuito a comporre il mio bagaglio professionale. Compagni possibili rivelazioni della prossima stagione al Venezia? Abbiamo tanti giocatori forti che possono fare bene in Serie A, come Aramu e Ceccaroni che sono giovani ma molto promettenti. Spero che il Venezia possa disputare un grande campionato".