Palermo, dalle conferme ai rebus: nove pedine per completare l’organico

Il Palermo di Giacomo Filippi prende forma

⚽️

"Nove tasselli per il mosaico".

Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", puntando i riflettori sull'organico rosanero che inizia a delinearsi in vista della prossima stagione agonistica.

"Le liste parlano chiaro e il Palermo, come tutte le squadre di Serie C, ha dei paletti da rispettare: ventiquattro giocatori professionisti ed un classe 2002, non sono ammesse deroghe", si legge sul Gds.

Giacomo Filippi è stato molto chiaro nella conferenza stampa tenuta lo scorso 14 giugno. L'ossatura da cui ripartire è già ben delineata nella testa dell'allenatore originario di Partinico. Base collaudata che ha fatto sognare i tifosi rosanero nell'ultimo scorcio della stagione rosanero ormai conclusa. Sarà fondamentale l'operato di Renzo Castagnini in sede di calciomercato per allestire una squadra che possa sovvertire i favori del pronostico, rispetto a quanto fatto vedere l'ultima travagliata annata, puntando ad un campionato di vertice.

Nonostante le difficoltà sotto la gestione Boscaglia, Alberto Pelagotti dovrebbe essere confermato tra i pali. Accardi, Lancini, Peretti e Marong punti fermi del reparto difensivo. Sulle fasce Almici, Doda e Valente perni fondamentali dell'assetto tattico di Filippi. Luperini, De Rose e Odjer in mediana con Broh che parte più indietro nelle gerarchie rispetto a quest'ultimi.

Il reparto offensivo sembra essere quello costellato da più rebus. Filippi, nel corso della conferenza stampa, ha menzionato solamente Andrea Silipo come jolly da cui ripartire. Floriano e Kanoute, entrambi in scadenza a giugno 2022, non sono certi di un posto nel giocattolo che, con cura e dedizione, sta costruendo l'ex secondo di Boscaglia. Con un Lorenzo Lucca al centro delle sirene di calciomercato e con un Andrea Saraniti che non ha convinto a pieno il tandem dirigenziale, la caccia all'attaccante, anzi agli attaccanti, è già partita.

"In totale, la rosa conta 15 elementi. Per arrivare a 24 ne mancano nove e in qualche modo bisognerà trovarli", si legge sul noto quotidiano. Dai rebus Somma, Crivello, Marconi, Saraniti all'eterno Santana, passando per Rauti ed il possibile convincimento del Torino nel prolungare il prestito dell'attaccante classe 2000. Il Palermo inizia a prendere forma.