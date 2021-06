Santana: “Allenare il Palermo un sogno. Tifosi? Meritano chi suda la maglia”

Mario Alberto Santana appende gli sarpini al chiodo. Pochi giorni fa la notizia: Mario Alberto Santana dice addio al calcio giocato dopo il ritorno in rosanero avvenuto nel 2019. Il fantasista, dopo una lunga riflessione, ha infatti deciso di...

Pochi giorni fa la notizia: Mario Alberto Santana dice addio al calcio giocato dopo il ritorno in rosanero avvenuto nel 2019. Il fantasista, dopo una lunga riflessione, ha infatti deciso di appende gli scarpini al chiodo per dedicarsi interamente al nuovo ruolo di tecnico dei giovani . Una scelta spiegata dallo stesso argentino durante la conferenza stampa odierna.

"Non so se c'è qualcuno che mi somiglia, c'è Andrea Accardi che spero possa rimanere e trasmettere qualcosa di quello che ho provato a mia volta a trasmettere in questi due anni. Spero ci siano uomini vogliosi di sudare questa maglia perchè questa società e i tifosi meritano tutto questo. Adesso devo ancora iniziare la mia carriera, allenare un giorno il Palermo sarebbe un sogno. Italia a Euro 2020? Mi sono allontanato dal calcio negli ultimi giorni, mi sto godendo i miei bambini e la mia compagna e lo farò fino a quando non inizierò il mio nuovo percorso".