Filippi: “Teramo ottimista? Lo sport riserva sempre sorprese. Il punto sugli infortunati”

Parola a Giacomo Filippi.

Il coach rosanero è intervenuto in mixed zone alla vigilia del match valido per il primo turno di play off del girone C di Serie C. Il Palermo affronterà il Teramo in una gara in cui la compagine palermitana avrà a disposizione due risultati su tre per approdare al prossimo turno delle fasi finali. Di seguito, le dichiarazioni di mister Filippi che conosce bene il peso specifico della partita decisiva per rendere più rosa che nero il futuro di Santana e compagni.

“Teramo ottimista? Bisognerebbe chiedere a loro, se fossi dall’altra parte non parlerei così perchè lo sport riserva sempre delle sorprese. Poi se sono così ottimisti, sono contento per loro. Marconi? Ho letto l’intervista di Ivan e condivido le sue parole, abbiamo vissuto una buona settimana come tante altre con la squadra concentrata che svolge l’allenamento in modo intenso. Infortuni? Di indisponibili abbiamo Somma, Palazzi, Fallani, Odjer, Almici e Crivello mentre gli altri sono recuperati. Domani giocheremo come se avessimo un solo risultato, al resto ci penso poco e niente anche perchè sarà tutto conseguente”.

