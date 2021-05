Palermo, solo 25 giocatori schierati in tutta la stagione: i rosanero e il particolare record

Una stagione con soli 25 giocatori impiegati per il Palermo.

I rosanero nell’arco dell’intero campionato hanno utilizzato un numero davvero basso di calciatori e si sono “laureati” di conseguenza la squadra che ha impiegato meno uomini. Segue l’Avellino con 27 e, come scrive l’edizione odierna de ‘Il Giornale di Sicilia’: «…poi la Virtus Francavilla con 28 e l’accoppiata composta da Bari e Teramo a quota 29. Le altre sono tutte con più di 30 calciatori schierati in stagione, addirittura Monopoli e Cavese più di 40 (42 i pugliesi e 43 i campani)».

In casa Palermo sono solo tre gli elementi a non aver mai visto il campo ossia tre portieri di riserva quali Fallani, Matranga e Faraone oltre ai tre Primavera aggregati Florio e Cangemi. Il numero dei calciatori schierati è così basso soprattutto perchè durante la campagna invernale di calciomercato i rosanero hanno acquistato il solo Ciccio De Rose in organico. Nel girone C i rosanero hanno questo particolare record, mentre Albinoleffe e Pro Patria nel girone A hanno un primato totale avendo messo in campo rispettivamente 22 e 24 elementi.