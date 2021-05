Coronavirus Sicilia, il bollettino del 7 maggio 2021: 603 nuovi casi, la situazione a Palermo

Sono 603 i nuovi casi di positività al Coronavirus emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri erano 1.202). 25.740i tamponi processati tra test rapidi e molecolari.

Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a giovedì 6 maggio 2021. Il rapporto tra contagiati e tamponi scende al 2,3% (ieri era al 4,6%). Scendono i ricoveri in ospedale (-42) e in terapia intensiva (-7) ma ci sono altri 11 decessi. I guariti in un solo giorno sono 1.140.

Questa la suddivisione dei contagi nelle provincie siciliane. Sono 121 i casi registrati a Palermo, 207 a Catania (ieri erano stati 467), 52 a Messina, 56 a Siracusa, 18 a Trapani, 54 a Ragusa, 35 a Caltanissetta, 44 ad Agrigento e 16 a Enna.