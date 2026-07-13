Nicola Valente riparte dalla Serie D. Dopo la stagione in Serie C con il Siracusa con 31 presenze condite da nove assist e una rete, l'ex calciatore del Palermo è stato ufficializzato dal Mestre che aggiunge esperienza e qualità al suo reparto offensivo. Colpo importante per la formazione veneta che può contare di un elemento di categoria superiore.

IL COMUNICATO

"Esperienza e carisma per l’attacco arancionero: Valente è a Mestre! L’A.C. Mestre ufficializza l’arrivo dell’attaccante Nicola Valente, classe 1991, nuovo rinforzo offensivo a disposizione di mister Gianni D’amore per la stagione 2026/27 Nicola Valente, nato il 6 ottobre 1991, approda a Mestre dopo l’esperienza al Siracusa, società con cui ha disputato l’ultimo campionato di Serie C. Cresciuto nelle giovanili della Sambonifacese ha proseguito il suo percorso in Serie D con la maglia del Legnago Salus, per poi proseguire la sua carriera nei professionisti al Pordenone, al Siracusa, alla Sambenedettese, alla Carrarese e al Palermo dove ha giocato per una stagione e mezzo in Serie B. Dal gennaio 2024 ha poi vestito la maglia del Padova, sempre nei professionisti per poi ritornare al Siracusa. Tra i professionisti ha totalizzato ben 334 presenze, arricchite da ben 37 goal, di cui 3 nel campionato cadetto italiano. Valente ha giocato solitamente nel ruolo di esterno alto a sinistra, dimostrando però duttilità in campo per poter ricoprire anche i ruoli di seconda punta ed esterno alto a destra. Il suo profilo aggiunge esperienza e carisma al reparto offensivo degli arancioneri, un giocatore di esperienza assoluta che amplierà le possibilità a disposizione dello staff di mister Gianni D’Amore in vista della nuova stagione. Identikit Nome: Nicola Valente Data di nascita: 6 ottobre 1991 Nazionalità: Italiana Ruolo: Attaccante Piede: Destro Altezza: 1,70 m Provenienza: Siracusa Calcio Benvenuto a Mestre, Nicola!"