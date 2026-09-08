Pasquale Marino, ex allenatore del Palermo, ha analizzato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com l’ultima giornata di campionato, soffermandosi anche sul momento dei rosanero in Serie B. L’allenatore ha parlato delle gerarchie in Serie A, della sorpresa Lazio e delle principali concorrenti della squadra di Inzaghi.

Cominciano a vedersi i valori. L’Inter si conferma la squadra più forte?

«L’Inter si conferma la squadra più forte e anche la Roma sta giocando un ottimo calcio. Poi c’è stato equilibrio tra Juve e Milan».

La Lazio continua a stupire.

«È la squadra che ha sorpreso di più».

In Serie B il Palermo è sempre più protagonista.

«Sta rispettando i pronostici. Ha un organico di livello e anche ieri sera il portiere si è dimostrato super affidabile».

Come ha visto la Sampdoria?

«Potranno fare meglio: devono ancora amalgamarsi. Hanno recuperato Insigne, che è ancora un fuoriclasse».

Quali sono le concorrenti del Palermo?

«Il Pisa ha vinto una partita importante. Il Verona ha dato una bella risposta».

In Champions League l’Inter sfida il Real Madrid. Che partita si aspetta?

«Una partita che mi incuriosisce perché è all’inizio della stagione. L’Inter sta dimostrando la propria forza. Vincere contro il Napoli non era facile. Per ostacolare l’Inter bisogna fare qualcosa di straordinario».

Fonte: TuttoMercatoWeb.com