L'ex attaccante del Palermo, Antonino La Gumina, dopo il prestito secco all'Inter U23, ha lasciato definitivamente la Sampdoria per accasarsi, sempre in Serie C, alla Salernitana. Il classe 1996 è reduce da dieci reti con la maglia nerazzurra e punta, dunque, a confermarsi nuovamente in terza serie.

IL COMUNICATO

"L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’attaccante classe 1996 Antonino La Gumina, che nell’ultima stagione ha vestito la casacca dell’Inter U23, in prestito dalla Sampdoria. il calciatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028 con rinnovo automatico al verificarsi di determinate condizioni e ha scelto di indossare la maglia numero 20. Benvenuto a Salerno, Antonino!"