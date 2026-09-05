Dopo essere rimasto svincolato dal Cagliari, causa visite mediche non passate, Andrea Belotti è pronto a riprovare a rimettersi in gioco. L'ex attaccante del Palermo sarebbe disposto a scendere di categoria dopo diversi anni, e, secondo quanto riportato da Nicolò Schira, due squadre di Serie B sarebbero sulle sue tracce.

Stiamo parlando di Sampdoria, che vorrebbe il gallo per rinforzare il reparto offensivo e di Modena, che vuole sostituire Pedro Mendes, trasferito in Turchia.

Adesso, per Belotti, non resterebbe solo da attendere, ma un ritorno in Serie B sarebbe la pista più tracciabile. Il gallo non gioca in cadetteria dal 2013/2014, annata in cui vinse il campionato con la maglia del Palermo.