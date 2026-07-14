L’ex allenatore della Primavera del Palermo sarà il nuovo collaboratore tecnico di Giampaolo alla Cremonese.

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Cristiano Del Grosso riparte dopo l'esperienza negativa alla guida del Palermo Primavera. Sarà infatti, secondo quanto riportato da TMW, il nuovo collaboratore tecnico di Marco Giampaolo alla Cremonese.

Nuova esperienza, dunque, per l'ex calciatore del Pescara che, insieme al tecnico di Bellinzona, cercherà di guidare la formazione lombarda ad un ritorno immediato in Serie A.

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