L'ex difensore dei rosanero ha firmato con una squadra di Serie B.

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L'ex difensore del Palermo, Pawel Dawidowicz, torna in Italia e firma di nuovo con l'Hellas Verona. Dopo un'annata in Polonia con la maglia del Rakow, il polacco ha deciso di approdare nuovamente in Veneto per aiutare gli scaligeri a tornare subito in Serie A dopo la retrocessione dello scorso anno.

IL COMUNICATO

"Hellas Verona FC rende noto di aver acquisito le prestazioni sportive del difensore polacco Pawel Dawidowicz, che ha firmato un contratto con il Club gialloblù fino al 30 giugno 2027".

Pineto

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