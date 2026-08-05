VIDEO, Inzaghi e il Palermo davanti al murale di Baresi: l'omaggio allo storico numero 6

L'ex terzino del Palermo, Giuseppe Aurelio, si appresta ad approdare in massima serie. Infatti, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il classe 2000 sarebbe vicinissimo al Cagliari.

La trattativa tra lo Spezia e il club sardo sarebbe alle strette finali e il classe 2000, dopo la retrocessione in C con gli spezzini, andrebbe così a giocarsi le sue carte in Serie A.