LE SCELTE DEI DUE TECNICI PER IL MATCH DEL CASTELLANI.

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VIDEO, ecco l’incredibile stadio del Palermo FC per Euro32

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Queste le formazioni ufficiali della gara Empoli-Palermo, valevole per la 6ª giornata del Campionato Serie BKT 2026-2027, in programma alle ore 15.00.

EMPOLI: 12 Seghetti, 6 Romagnoli, 8 Magnino (C), 10 Saporiti, 15 Ceesay, 23 Bandinelli, 25 Curto, 33 Cauz, 39 Biondini, 77 Popov, 91 Corrado.

A disposizione: 1 Perisan, 13 Filippis, 5 Degli Innocenti, 11 Shpendi, 16 Meznar, 28 Indragoli, 35 Egan, 36 Bembnista, 44 Deli, 57 Belardinelli, 98 Zedadka.

Allenatore: Andreoletti.

PALERMO: 14 Fortin, 3 Augello, 5 Palumbo, 8 Segre, 9 Vavassori, 10 Ranocchia, 13 Bani (C), 17 Johnsen, 20 Pohjanpalo, 32 Ceccaroni, 84 Cassandro.

Palermo FC v Mantova 1911 - Coppa Italia

A disposizione: 1 Perin, 12 Nespola, 6 Gomes, 11 Gyasi, 23 Hernani, 24 Estevez, 27 Pierozzi, 29 Peda, 33 Bozzolan, 36 Mazzitelli, 96 Magnani, 99 Gabrielloni.

Allenatore: Inzaghi.

Arbitro: Marinelli (Tivoli).

Primo assistente: Ceolin (Treviso).

Secondo assistente: Laghezza (Mestre).

Quarto ufficiale: Mazzoni (Prato).

VAR: Maggioni (Lecco).

AVAR: Rapuano (Rimini).

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