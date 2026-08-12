L'ex calciatore del Palermo, Salvatore Elia, si appresta a cominciare una nuova esperienza. Infatti, secondo quanto riportato da PianetaEmpoli.it, l'esterno potrebbe salutare presto l'Empoli per approdare alla Cremonese.

Nelle ultime ore la società lombarda avrebbe accelerato la trattativa per acquisire le prestazioni di uno dei punti cardine dell'Empoli della scorsa stagione: 34 presenze, condite da 2 reti e 9 assist, per rinforzare il proprio reparto di esterni.

L'Empoli, che ha acquistato Elia l'anno scorso per una cifra intorno ai due milioni di euro, starebbe puntando a ottenere una piccola plusvalenza. Da capire quali saranno le formule e le cifre dell'operazione, con la Cremonese che starebbe puntando a concludere velocemente.