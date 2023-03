Di Mariano: “Questa è la Serie B, Cittadella rognoso. Io rigorista? Rispondo così”

3-3 : è questo il risultato della sfida tra Cittadella e Palermo, andata in scena questo pomeriggio al "Tombolato", valida per la ventinovesima giornata del campionato di Serie B. Un match deciso dalle reti di Di Mariano , Brunori , Maistrello e Antonucci nel primo tempo e ancora Di Mariano e Maistrello nel secondo, che permettono alle due compagini di dividere la posta in palio. Risultato analizzato proprio dall'attaccante rosanero, autore delle reti dei momentanei 2-2 e 2-3, intervenuto in mixed zone.

"Avvio shock? Questa è la Serie B, sappiamo che tutte le partite sono difficili. Guardate anche gli altri risultati, le squadre pareggiano spesso. Sapevamo che squadra è il Cittadella, rognosa, che ti mette in difficoltà. Però guardo anche il lato positivo: se qualche mese fa avessimo preso due gol così all'inizio, probabilmente non avremmo ribaltato la partita. Siamo una squadra vera, abbiamo ribaltato il risultato e poi il dettaglio alla fine ha fatto la differenza. Siamo molto rammaricati di questo. Io nuovo rigorista? Ero sereno, in carriera ne ho battuti. In questi anni ho sempre avuto attaccanti fortissimi davanti come Forte, Coda e Brunori. E' giusto dare la possibilità al centravanti di calciare il rigore. Adesso il mister ha preso questa decisione, ero tranquillo e sono stato anche fortunato"