Cremonese-Lecco, Bonazzoli: Loro squadra più in forma, ci siamo preparati. Como…”

Torna la Serie B dopo la sosta per le nazionali. Derby della giornata quello tra Cremonese e Lecco . Alla vigilia della sfida Emiliano Bonazzoli ha rilasciato dichiarazioni:

CREMONESE - "Parliamo della squadra più in forma del campionato che ha tenuto il 90% della vecchia rosa inserendovi anche Coda e Vasquez. Dobbiamo mettere la stessa testa avuta con il Parma e in altre trasferte difficilissime. Le assenze di Melgrati e Tenkorang? Sicuramente sono due perdite, Saracco ha fatto bene quando ha giocato. Chi entra dà sempre il 100%.

CROCIATA - "Giovanni gioca da centrocampista interno ed esterno. È duttile e intelligente, sa stare in varie posizioni del campo. Domani vedremo se giocherà come interno ed esterno, vedremo: ha qualità, è importantissimo e gli piacere avere la palla nei piedi".

COMO - "In queste ultime due settimane si è parlato più di derby che della Cremonese. Si sente nell’aria, i tifosi già ne parlano. Noi dobbiamo pensare prima a quello che ci sarà in palio domani, saranno comunque tre punti: ci siamo preparati per affrontare la Cremonese e andremo a dare battaglia a Cremona. Poi, da domani sera, penseremo a questa partita importantissima".