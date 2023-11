Serie B, Gazzetta: “Come cresce questa Samp. Palla al Parma, il Lecco fa paura”

"Come cresce questa Samp". Apre così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori sulle gare andate in scena nel pomeriggio di sabato, valevoli per la tredicesima giornata del campionato di Serie B . "Pirlo vince ancora: la scalata è partita. Modena, brutto ko dopo tre successi", si legge.

"Fa più rumore la caduta del Modena dopo tre vittorie di fila o una Sampdoria che conquista un successo pesante e meritato rilanciandosi in campionato? Entrambe le cose. Gli emiliani hanno fatto inspiegabilmente un passo indietro anche sul piano del gioco, ma la crescita progressiva degli uomini di Pirlo è indubbia e non casuale", prosegue la Rosea. Sono dieci i punti conquistati dai blucerchiati nelle ultime cinque partite, con il secondo successo di fila ottenuto ieri dopo i tre punti ai danni del Palermo . Risultati "che adesso potrebbero improvvisamente cambiare gli orizzonti della stagione doriana. Il tempo dirà".

Vola il Como, mentre l'Ascoli rimedia il terzo ko consecutivo. Il Pisa, invece, batte il Sudtirol e lo aggancia in classifica grazie alla doppietta di Valoti, sempre più decisivo. "E' un Cosenza da playoff", scrive il noto quotidiano, che sposta successivamente l'attenzione sulle sfide in programma oggi. "Palla al Parma. Pecchia deve vincere, ma il Lecco fa paura. E il Venezia incalza...". "Chi pensa che per il Parma capolista la trasferta di Lecco possa rappresentare una normale scampagnata, si soffermi su questi dettagli: finora gli emiliani non hanno mai vinto prima delle soste (un pareggio nel derby casalingo contro la Reggiana e una sconfitta a Venezia), mentre i lombardi sono in serie positiva da quattro gare".